A distanza di 28 anni dal suo ultimo legame con il Napoli, Massimiliano Allegri inaugura ufficialmente la sua nuova avventura in azzurro. Se nel 1998 aveva indossato la maglia partenopea da calciatore, vivendo l’amara retrocessione in Serie B, oggi torna in Campania nelle vesti di allenatore con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo.

Allegri a Napoli: la presentazione al teatro San Carlo infiamma i tifosi

Nella giornata di ieri il tecnico livornese ha raggiunto il centro sportivo di Castel Volturno, dove ha incontrato i componenti del proprio staff per definire il programma della preparazione estiva e organizzare i primi giorni di lavoro.

Il primo appuntamento pubblico è in programma oggi alle 11.30, quando Allegri sarà presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa al Teatro San Carlo. La squadra partirà invece venerdì per il ritiro di Dimaro, sede della prima fase della preparazione precampionato. Sul fronte mercato, però, resta aperto il capitolo delle uscite.

Come anticipato dal presidente Aurelio De Laurentiis, la priorità della società è alleggerire la rosa, trovando una sistemazione anche ai calciatori che hanno avuto poco spazio nelle ultime stagioni ma sono ancora sotto contratto, tra cui Alessio Zerbin, Luis Hasa e Walid Cheddira.