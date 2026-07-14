Incidente mortale sulla Flacca, Andrea muore a 32 anni: grave la fidanzata

Doveva essere una giornata al mare, ma si è trasformata in una tragedia. Andrea Daniele D’Ambrosio, 32 anni, originario di Maddaloni e residente a Mugnano del Cardinale (Avellino), ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la via Flacca, nel tratto che collega Sperlonga e Gaeta, in provincia di Latina. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto insieme alla fidanzata, una ragazza di 28 anni originaria di Napoli, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura.

Lo schianto lungo la via Flacca

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 12 luglio. Secondo una prima ricostruzione, la moto condotta dal 32enne si sarebbe scontrata frontalmente con un’auto che percorreva la stessa arteria.

L’impatto è stato violentissimo. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista a causa delle gravissime lesioni riportate. La Polizia Stradale è intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Grave la fidanzata, trasportata in eliambulanza

Ad avere la peggio, oltre alla vittima, è stata anche la fidanzata del 32enne, rimasta gravemente ferita nello schianto. La giovane è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è arrivata in codice rosso. I medici l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata, ma le sue condizioni sarebbero stabili. Il conducente dell’autovettura coinvolta è stato invece trasportato all’ospedale Dono Svizzero di Formia. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Dolore a Mugnano del Cardinale

La notizia della morte di Andrea Daniele D’Ambrosio ha profondamente colpito la comunità di Mugnano del Cardinale, dove il giovane era cresciuto insieme alla sua famiglia, molto conosciuta in paese. Negli ultimi anni si era trasferito nel Lazio per motivi di lavoro, ma continuava a mantenere uno stretto legame con il suo paese d’origine. Chi lo conosceva lo ricorda come un ragazzo serio, educato e stimato. Nel frattempo proseguono le indagini della Polizia Stradale per chiarire con esattezza le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità.