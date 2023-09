Due incendi, a distanza di poche ore l’uno dall’altro, e un incidente. È un pomeriggio di fuoco, ma soprattutto di caos, per la fascia costiera giuglianese, con lunghe code e traffico in tilt dappertutto: dall’asse mediano alla circumvallazione esterna.

Incendi in fascia costiera e incidente sulla circumvallazione esterna: traffico in tilt ovunque

L’ultimo evento che si registra riguarda proprio la strada extraurbana. Qui, intorno alle 17 e 30, si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolti almeno tre auto e forse anche un furgoncino.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma a quanto pare sarebbe accaduto un testacoda tra veicoli. Sul posto sono intervenute anche diverse ambulanze. Ma non è chiaro se ci siano feriti gravi. Alcune persone si sono allontanate dagli abitacoli per capire cosa fosse successo e chiamare i soccorsi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico veicolare.

A Lago Patria, sempre in fascia costiera, un incendio è divampato questa mattina da una carcassa d’auto, poi estesosi ai campi limitrofi di via Staffetta, in direzione Castel Volturno. Per motivi di sicurezza gli agenti della Polizia Municipale hanno disposto l’evacuazione di alcune villette e di alcune case per anziani. Sul posto anche i vigili del fuoco che da ore stanno cercando di spegnere il rogo di vaste dimensioni.

A causa del rapido sviluppo dell’incendio, sono state imposte alcune chiusure stradali per garantire la sicurezza dei cittadini. La principale arteria interessata è l’asse mediano che collega Giugliano a Lago Patria. La situazione ha causato un notevole aumento del traffico nella zona del Lago Patria-Varcaturo, generando lunghe code e un intenso traffico veicolare. Infine, primo pomeriggio di oggi, un altro incendio è scoppiato in zona Asi. A causa dei due roghi, i vigili del fuoco hanno richiesto l’intervento degli elicotteri antincendi per tentare di spegnere le fiamme dall’alto.