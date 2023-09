In queste ore un vasto incendio sta mettendo in ginocchio alcune strade di Lago Patria, frazione del litorale giuglianese. Le fiamme, divampate da una carcassa d’auto, si sono estese ai campi limitrofi di via Staffetta, in direzione Castel Volturno. Sul posto Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Municipale.

Giugliano, vasto incendio in fascia costiera: evacuate abitazioni e Rsa

Il rogo ha sprigionato una densa colonna di fumo visibile dal centro città. Il fuoco ha lambito le abitazioni tanto da costringere i caschi bianchi a disporre l’evacuazione di alcune villette e di alcune case per anziani. Sarebbero almeno 20 le persone costrette ad abbandonare il proprio domicilio.

Non risulterebbero feriti. I pompieri in queste ore sono impegnati a spegnere più focolai, alimentati dalle raffiche di vento che stanno interessando la Campania. Tam-tam anche sui social. Molti residenti della fascia costiera si sono barricati in casa per evitare il contatto con fumo e cenere presenti nell’aria.