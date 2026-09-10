Incendi Airola, la Procura di Benevento dispone il sequestro del sito

Nuovi aggiornamenti sugli incendi che hanno colpito l’area Pip di via Carracciano prima il 31 agosto e poi il 9 settembre. La Procura di Benevento ha disposto il sequestro del sito per accertamenti tecnici e per stabilire le responsabilità.

Incendi Airola, la Procura sequestra il sito

L’ha fatto sapere in una nota il Procuratore Nicola D’Angelo: “I gravi e drammatici fatti che hanno interessato l’area industriale di Airola, con l’incendio che ha fortemente colpito il territorio e provocato comprensibili allarmi e profonde preoccupazioni tra i cittadini, le associazioni e i comitati locali, vedono la Procura della Repubblica di Benevento pienamente consapevole dell’impatto sociale e ambientale di quanto accaduto”, si legge nel comunicato.

D’Angelo chiarisce pure che il sequestro “non incide minimamente sulla possibilità di intervenire tempestivamente sul sito”. Da ricordare che gli incendi sono divampati dove opera un’azienda industriale attiva nel settore dei rifiuti già sequestrate dal NOE nel 2024 e in regime fallimentare.

Ieri, il Comitato Salute Ambiente, i giovani del Forum di Airola e la comunità locale sono stati in Prefettura. Tra le diverse richieste, anche “l’avvio di un’interlocuzione diretta con la Regione Campania e l’Assessorato all’Ambiente per stanziare risorse immediate destinate alla bonifica, data l’attuale indisponibilità economica dell’azienda coinvolta”.