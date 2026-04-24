In auto con 8 chili di droga, arrestato 53enne di Marano: altre tre persone denunciate

Brillante operazione della Guardia di Finanza sulla Salerno – Reggio Calabria che ha tratto in arresto Francesco Avolio, maranese classe ’73, trovato in possesso di oltre 8 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish. L’uomo è stato ammanettato e condotto presso la casa circondariale di Paola (CS) dove sarà sottoposto ad udienza di convalida dell’arresto. A difenderlo l’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord.

Al 53enne viene contestata la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, Avolio era a bordo di un furgone Fiat dobló nei pressi dell’uscita di Cetraro quando è stato fermato dalle Fiamme Gialle. Vi sono indagini in corso per verificare la responsabilità di altri soggetti. La droga era suddivisa in 80 panetti da cento grammi circa ciascuno. Deferite, a piede libero, nella stessa operazione, altre tre persone, sempre di Marano di Napoli.