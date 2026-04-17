Scoperta bisca clandestina nell’ambito di un imponente servizio coordinato dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe. Circa 100 militari in campo per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo illegale, storicamente legato alle attività della criminalità organizzata locale. L’operazione si è sviluppata nei territori di Casapesenna, Villa Literno, Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa, con pattuglie dislocate nei punti ritenuti più sensibili.

Casapesenna, scoperta bisca clandestina: denunciate 26 persone e recuperati 45mila euro in contanti

Nel corso delle verifiche, i militari dell’Arma hanno individuato a Casapesenna una bisca clandestina, situata in piazza Petrillo. All’interno del locale sono state sorprese numerose persone intente a partecipare a sessioni di gioco, organizzate per protrarsi per l’intera notte. Al termine dell’attività, 26 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per esercizio del gioco d’azzardo. Tra questi figura anche un 28enne, già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati in materia di stupefacenti, ritenuto gestore di fatto del circolo.

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno sequestrato penalmente ingente materiale utilizzato per l’attività illecita: 15 mazzi di carte napoletane, 3 mazzi di carte da poker, una valigetta contenente fiches e dadi, oltre a documentazione contabile riconducibile alla gestione del circolo. Particolarmente rilevante il rinvenimento di circa 45.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illegale e sottoposti a sequestro penale.