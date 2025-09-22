Grande entusiasmo in via della Libertà, a #Villaricca per l’inaugurazione della Royal Pilates Studio. Una nuova sala con attrezzature all’avanguardia per i corsi di pilates proposti da istruttori qualificati.

Imprenditoria e territorio, a Villaricca apre Royal Pilates Studio

La Royal Pilates Studio si propone come un vero punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in un ambiente elegante e accogliente. Durante l’open day, dimostrazioni e sessioni pratiche hanno fatto conoscere i benefici del pilates a tutti i partecipanti.

Le interviste