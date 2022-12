Ancora un giovane vittima di violenza nella provincia di Napoli. Un 16enne è stato accoltellato la scorsa notte.

16enne accoltellato a Volla

I fatti sono accaduti a Volla. Vittima dell’aggressione un 16enne di Casalnuovo di Napoli che è stato accoltellato alla coscia destra da uno sconosciuto. Il ragazzo la scorsa notte era in compagnia di alcuni amici in via Alighieri, a Volla, quando è stato aggredito da uno sconosciuto che lo ha ferito alla coscia. Sul caso indagano i carabinieri della tenenza di Cercola. Il ragazzo è stato poi trasportato all’ospedale del Mare di Napoli dove ha avuto una prognosi di dieci giorni.

Sconcerto in strada. Indagini in corso per risalire all’autore dell’accoltellamento e alle ragioni dell’aggressione che al momento non sono note. Si scava nei rapporti del giovane e su eventuali contrasti personali.

E’ da tempo che tra Napoli e provincia c’è un’emergenza criminalità che colpisce molto spesso soprattutto i giovanissimi.