Nel giorno della bufera mediatica per l’annuncio della loro separazione, Ilary Blasi ha deciso di partire per le vacanze con i figli e la sorella.

Ilary ha mostrato sui suoi social di essere in vacanza in Tanzania, con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Ilary Blasi in vacanza dopo la separazione

Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, dopo ben 20 anni insieme, la conduttrice ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in Tanzania. Si è mostrata in tuta verde, look sportivo griffato. Probabilmente lontano dalla Capitale, Ilary spera di trovare un po’ di calma e serenità, mentre impazzano le notizie sul suo addio dal marito e i retroscena sulle loro vite.

L’intenzione sarebbe quella di preservare i ragazzi dall’eccessiva attenzione di media e curiosi. Sia per Ilary che per Francesco sono diverse le indiscrezioni venute fuori. Per l’ex capitano della Roma si vocifera la love story con Noemi Bocchi. Ma i rumors riportano anche di messaggi compromettenti ritrovati sul telefono della Blasi. Si parla, infatti, di una frequentazione milanese avvenuta durante il periodo dell’Isola dei famosi, quando lei lasciava la Capitale per trasferirsi nel capoluogo lombardo. C’è chi giura si tratti di un aitante personal trainer che abbia fatto perdere la testa alla conduttrice tv. E c’è anche chi dice che a mandare gli sms piccanti sia stato Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e ora felicemente fidanzato con Giulia Tordini.