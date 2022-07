Una separazione mediatica, quella di Totti e Blasi. Una delle coppie più “vip” del mondo dello spettacolo dovrà affrontare però anche le conseguenze legali ed economiche. E si preannuncia già una battaglia nelle aule dei tribunali per la divisione di un patrimonio da decine di milioni di euro.

Crac Totti-Blasi, battaglia legale per il patrimonio

Al netto dei tradimenti e dei rumors sulle cause, la scelta di separarsi avrà pesanti ripercussioni sulle ricchezze dei due ormai ex coniugi. In vent’anni di unione i due hanno messo su un vero e proprio impero economico. I pezzi di questo impero sono stati costruiti grazie a due carriere: quella di calciatore di Francesco Totti e quella di conduttrice tv di Ilary Blasi. Un patrimonio immenso che sarà oggetto nei prossimi mesi di una vera e propria radiografia da parte dei rispettivi uffici legali per arrivare a una soluzione di compromesso.

Dopo l’addio al calcio, Francesco Totti si è dato soprattutto alla gestione di numerose società. L’ex capitano giallorosso, oltre a un marchio di abbigliamento, ha fondato la Numberten, che gestisce i suoi diritti di immagine. Insieme, la coppia ha investito tantissimo nel settore immobiliare, fondando due società, la Immobiliare Dieci e la Longarina Srl. I due hanno anche acquisito i ristoranti del centro commerciale Euroma2, negozi e un centro sportivo a Ostia.

Le cifre

Fare una stima del patrimonio complessivo della coppia romana non è semplice. Molto più facile farlo con i guadagni singoli: Ilary Blasi ha incassato un milione di euro per la recente conduzione dell’Isola dei Famosi 2022, mentre per condurre il Grande Fratello Vip ha guadagnato 25.000 mila euro a puntata. Totti, invece, ha visto lievitare il suo patrimonio grazie alla carriera nella Roma: per le ultime 21 stagioni, il guadagno netto stimato da Money è di circa 84,25 milioni di euro. A ciò si aggiungono i ricavi degli utili prodotti dalle società di cui Totti detiene la maggioranza delle quote.

Qualche indiscrezione in più arriva da Il Messaggero. Secondo il quotidiano capitolino, sono sette le società oggetto della spartizione: oltre a quelle già citate, ci sono la Vetulonia Srl (che gestisce il patrimonio immobiliare della coppia), la IT Scouting Srl, la CT10 Srl e la Coach Consulting Srl da considerare, oltre alle altre già citate. Tuttavia, sempre secondo il Messaggero, cinque delle sette società non dovrebbero però rientrare nella “battaglia legale”.

Gli immobili

Sul piatto della bilancia, oltre alle società, c’è il mattone. Attico, ville, negozi nei centri commerciali, palazzine intere e vari immobili. L’amore passa ma il mattone resta. Le case saranno divise – secondo Repubblica – considerando prioritarie le esigenze dei tre figli Chanel, Christian e Isabel. A loro andrà la casa al mare a Sabaudia, anche la villa da oltre 1500 metri al Torrino andrà ai figli che resteranno a viverci con la mamma. Tra gli immobili si annoverano anche una dimora con piscina, campo da calcio e stanze “museo”, come quello con la collezione di maglie di Totti. L’attico al quartiere Eur nel lussuoso Eurosky Tower (28 piani) secondo indiscrezioni sarebbe in affitto. La villa a Casal Palocco, dove abitava prima del matrimonio e dove si supponeva potesse tornare a febbraio, resta al Capitano.