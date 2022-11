Dopo Totti, ora anche Ilary chiude definitivamente con il passato. La showgirl e conduttrice tv ha un nuovo amore con cui è stata paparazzata.

Il settimanale Chi l’ha scovata con un uomo mentre si scambiava effusioni d’amore. Baci e abbracci, ma l’uomo in questione non è nessuno di quelli che sono stati citati in questi mesi con cui si ipotizzavano flirt.

Il nuovo amore di Ilary Blasi

Ilary è reduce da un weekend a Zurigo con l’uomo “misterioso”. Si chiama Bastian ed è un imprenditore tedesco che pare viva a Francoforte. I due avrebbero soggiornato in un hotel di lusso con centro benessere. Ma sono stati paparazzati e si vedono abbracciati mentre si scambiano baci. Lui, biondo, fisico aitante, avrebbe dunque conquistato il cuore della conduttrice tv che solo in estate aveva annunciato la separazione dallo storico marito Francesco Totti.