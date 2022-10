Alla fine a compiere il primo passo è stato Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha restituito all’ormai ex moglie, Ilari Blasi, tutte le borse che, per ripicca, aveva sottratto dalla cabina armadio.

Francesco Totti ha restituito le borse, ma Ilary Blasi si tiene i Rolex

Lei però non vuole sentire ragioni. La conduttrice di Mediaset non ha ceduto la collezione di Rolex, intenzionata più che mai ad andare in aula. Secondo quando si apprende, le borse erano nascoste nella maxi villa all’Eur; Francesco le avrebbe prese durante una vacanza in Croazia di Ilary.

Nel frattempo il giudice civile ha fissato una nuova udienza. E chissà che il Pupone decida in quell’occasione di restituire anche le centinaia di paia di scarpe, tutte di lusso, di Ilary Blasi e in cambio ottenga i suoi orologi. La restituzione delle borse, nelle idee degli avvocati, avrebbero potuto scongiurare la separazione giudiziale ma pare che la Blasi sia irremovibile su questo punto: la conduttrice Mediaset vuole lo scontro.

La nuova casa di Francesco

Intanto pare che l’ex numero 10 della Roma continui a vivere nella parte nella villa all’Eur, uno dei quartieri più caratteristici della Capitale, in una zona della casa a lui assegnata. In ristrutturazione, invece, l’appartamento a Roma Nord, vicino l’abitazione di Noemi Bocchi, situata a Vigna Clara. L’ex capitano per il momento non vorrebbe allontanarsi troppo dai figli Cristian, Isabel e Chanel Totti e sarebbe disposto a dividersi tra più abitazioni per stare vicino sia ai figli che alla nuova fiamma.