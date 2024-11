Il vino protagonista dell’evento “Arte e Sapori” al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano

Continuano gli appuntamenti di Arte e Sapori al Parco Commerciale Grande Sud, la serie di eventi dedicati ai prodotti del territorio. Questo fine settimana il protagonista è stato il vino in tutte le sue declinazioni.

Una degustazione per tutti gli accorsi curata da Cantine Cecere, l’azienda nata a Giugliano, che si occupa di vino. Proposti diverse varietà dalla bollicina ai rossi.

Arte e Sapori si conferma essere uno degli eventi più attesi presso il Parco Commerciale Grande Sud che, come sempre, intende stringere un rapporti stretto col territorio scoprendo e valorizzando tutte le peculiarità capace di offrire.