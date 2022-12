La dea bendata torna a far visita in provincia di Napoli. Quattro vincite da 100mila euro centrate complessivamente tra il capoluogo e altri tre comuni dell’hinterland. La più alta a Nola.

Lotto fortunato in Campania: centrate quattro vincite tra Napoli, Nola e Arzano

Come riporta Agipronews, nel concorso del 9 dicembre si festeggia a Nola con una vincita da 47.500 euro. Bene anche Arzano dove un fortunato giocatore si è aggiudicato una vincita con altri 25mila euro. Nel concorso del 10 dicembre sono stati vinti 13.800 euro a Napoli e 13.750 euro a Sorrento.

Cresce il Jackpot del Superenalotto

Intanto sale la “febbre” da Jackpot per il Superenalotto. Il calendario delle estrazioni è stato modificato in occasione della Festa dell’Immacolata. Estratta la combinazione vincente del concorso 147/22 di sabato scorso, ma non ci sono “6” vincenti. Il montepremi sale a 323,3 milioni di euro.