“Troppi furti sul territorio di Calvizzano, baby gang sfrenate, bande di criminali che fanno irruzione in appartamenti e continui tentativi di truffe”. Così Giacomo Pirozzi, sindaco di Calvizzano, paese di tredicimila abitanti a nord di Napoli, ha inviato una lettera indirizzata al premier Giorgia Meloni nella quale chiede al Governo di “porre in essere misure rigide per arginare il dilagante fenomeno criminale che nelle ultime settimane ha messo sotto scacco il comune e l’intera area a nord di Napoli”.

Il sindaco di Calvizzano scrive una lettera al premier Meloni: “Troppi furti e baby gang sfrenate”

Nella missiva il primo cittadino aggiunge, rivolgendosi alla Meloni, che: “La sua venuta, tempo fa a Caivano, ha portato una ventata di speranza e un tangibile segnale di cambiamento e di discontinuità rispetto al passato”.

Il primo cittadino ha ricordato che domenica scorsa, al culmine della lite, avvenuta per futili motivi, un giovane è finito in ospedale per ferite di arme da taglio e altri due hanno riportato diverse contusioni.

Nella lettera indirizzata alla premier si ricorda un episodio avvenuto qualche tempo fa “quando bloccai dei giovani e sequestrai loro delle mazze da baseball che di lì a poco avrebbero utilizzato per innescare una rissa”.

“Vorrei invitarla sul territorio per porre alla sua attenzione tutte le criticità che noi Sindaci siamo costretti ad affrontare al fine di concertare con l’esecutivo, il Viminale, la Prefettura, le forze dell’ordine e la magistratura soluzioni tempestive e risolutive. Sono certo che, come ha già fatto in altre circostanze, accoglierà la mia richiesta d’aiuto e si recherà qui per dimostrare che lo Stato è vicino ai nostri territori”, ha concluso Pirozzi.