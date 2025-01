Il neurostimolatore midollare, la tecnologia la servizio della cura del dolore all’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Come la tecnologia all’avanguardia viene messa al servizio dell’utenza. Siamo andati all’interno del dipartimento di Terapia del dolore dell’ospedale San Giuliano, di Giugliano, per constatare con mano l’importanza del neurostimolatore midollare per alleviare o eliminare il dolore.