“Se mi vedete forte, è perché la forza me l’ha data lei”. Con parole cariche di dolore e dignità, Fiorenza, la madre di Martina Carbonaro, rompe il silenzio sui social a pochi giorni dall’omicidio della figlia, uccisa brutalmente a soli 14 anni dall’ex fidanzato ad Afragola.

“Non mi giudicate, la forza me l’ha data lei”: il dolore di mamma Fiorenza dopo l’omicidio di Martina Carbonaro

Un grido che nasce dal cuore spezzato di una madre, ma anche dalla necessità di difendersi da chi, in queste ore, l’ha giudicata fredda o distante. “Io sono stata sempre presente – scrive Fiorenza – ho saputo di uno schiaffo solo tre settimane fa, ma nell’ultimo periodo lei era tranquilla”.

In poche righe, la donna rivive l’angoscia del non sapere cosa accadeva davvero nella vita di sua figlia, e immagina il terrore provato da Martina negli ultimi istanti: “Chi sa se mi ha chiamato. Io per mia figlia mi facevo uccidere. Era tutto per me”.

Parole semplici, ma strazianti, che raccontano l’infinita sofferenza di una madre che ora chiede solo una cosa: giustizia. “Principessa mia, avrai giustizia”, conclude il post, diventato virale nel giro di poche ore.

