Dopo l’esito positivo delle visite mediche è arrivata anche l’ufficialità dell’approdo di Leonardo Spinazzola al Napoli. Dopo l’esperienza alla Roma l’esterno sinistro si unisce agli azzurri, arrivando a parametro zero e firmando per due anni. Primo colpo dunque per il Napoli targato Antonio Conte, che aspetta ora Rafa Marin e Buongiorno in attesa di altri arrivi in altri reparti per puntellare la Rosa da dare a disposizione a Mister Conte

Spinazzola la prima freccia per Conte

Il primo acquisto ufficiale del Napoli targato Conte è Leonardo Spinazzola. L’annuncio è arrivato dal club ed è stato commentato da un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis che ha dato il benvenuto all’esterno che lo scorso 30 giugno si era svincolato dalla Roma. Spinazzola ha firmato un contratto per due stagioni con gli azzurri che hanno iniziato a lavorare a Castelvolturno.