Il Napoli stecca ancora facendosi rimontare all’ultimo secondo, con il Cagliari è 1-1, Luvumbo nel finale risponde ad Osimhen. Azzurri che salgono a 37 punti ed ora la Champions è un miraggio.

Cagliari-Napoli 1-1

In una splendida giornata di sole a Cagliari il Napoli cerca di dare una sterzata alla stagione, esordio in campionato per Calzona, che in attacco si affida al tridente Raspadori Osimhen-Kvaratskhelia. Zielinski ritrova una maglia da titolare a centrocampo con Anguissa e Lobotka in cabina di regia, in difesa Mazzocchi sostituisce lo squalificato Di Lorenzo, coppia centrale formata dai soliti Rrahmani-Juan Jesus, confermato Olivera sull’out di sinistra, Meret tra I pali. Tra le fila dei sardi spicca l’ex Gaetano e i pericolosi Luvumbo e Lapadula in attacco. Primo tempo di chiara marca Rossoblu, con un Napoli compassato incapace di uscire in palleggio dalla retroguardia. Cagliari pimpante sin dai primi minuti, facendo grande densità e pressione al centrocampo azzurro incapace di ripartire in transizione. Cagliari che sfiora il vantaggio con Jankto ma non è freddo sotto porta. Napoli che si iscrive alla partita solo al 28′ con la gran botta di Raspadori di sinistro da fuori area ma Scuffet smanaccia al lato.

<span;>Al 30′ il Cagliari si vede annullare un autogol di Rrahmani su una splendida palla messa in mezzo da Gaetano per un fuorigioco di Lapadula. Al 43′ Cagliari ancora vicinissimo al vantaggio con Luvumbo che a porta spalancata mette incredibilmente fuori dopo un incomprensione tra Juan Jesus e Meret. Finisce un primo tempo in cui il Napoli non ha dato nessun segnale di miglioramento e non sembra trovarsi nessun tipo di trama di gioco, affidandosi al solito palleggio sterile e soffrendo la grande vivacità del Cagliari.

<span;>Avvio di secondo tempo in cui il Napoli cerca di alzare i giri e il Cagliari dopo un buon primo tempo cerca di affidarsi ai lanci lunghi e ai cross del subentrato Pavoletti. Il Napoli passa in vantaggio al 65′ grazie alla caparbietà di Raspadori bravo nel rubare palla ad Augello e nel servire uno splendido cross in mezzo sulla quale Osimhen deve solo depositare in rete per il vantaggio degli azzurri. Dopo la girandola di cambi, il Napoli cerca di gestire il risultato senza esporsi a troppi rischi, sfiorando il raddoppio con Politano che tutto solo spreca fuori calciando tutto solo con la punta. Azzurri ancora vicini al raddoppio con Simeone che calcia addosso a Scuffet e con Lobotka vicino all’Eurogol. All’ultimo secondo arriva la beffa per gli azzurri, Luvumbo approfitta di una dormita della difesa partenopea e davanti a Meret non sbaglia per la gioia del popolo cagliaritano. Non c’è più tempo alla Domus Arena per il Napoli che raccoglie solo un punto a Cagliari e si allontana vistosamente dalla zona Champions. Stagione maledetta per il Napoli che non riesce a dare una sterzata ad un’annata da ricordare tra le più buie del recente passato della società partenopea.

Tabellino

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. <span;>A disposizione:<span;> Radunovic, Aresti, Viola, Prati, Oristanio, Wieteska, Zappa, Pavoletti, Petagna, Obert, Azzi, Di Pardo. <span;>Allenatore:<span;> Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.A disposizione:<span;> Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Traorè, Simeone, Politano, Cajuste, Lindstrom, Dendoncker, Ostigard. <span;>Allenatore:<span;> Calzona

Marcatori: Osimhen 65′ (N), Luvumbo 90+6 (C)