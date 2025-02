Il Napoli perde Neres, il brasiliano punta al ritorno per la sfida con l’Inter, Out con Lazio e Como

Brutte notizie in casa Napoli, al termine della sfida con l’Udinese Neres ha rimediato un risentimento muscolare che lo ha costretto al cambio. L’esterno brasiliano ha effettuato gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra come recita un comunicato del club. Neres salterà sicuramente le trasferte con Lazio e Como. Si punta al ritorno in campo per il big match scudetto con l’Inter ma i tempi di recupero non sono ancora noti e dipenderanno dall’evoluzione clinica della lesione ma non dovrebbero essere inferiori ad un mese

Il comunicato del club

Nel finale del match contro l’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra.