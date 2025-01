Il Napoli pensa già al post Kvara, Garnacho apre agli azzurri, ma le pretese dello United sono alte

Ormai mancano solo gli ultimissimi dettagli e gli annunci ufficiali e poi Kvicha Kvaratskhelia diventerà un nuovo calciatore del Psg. Il Napoli perde uno dei protagonisti assoluti del terzo scudetto, che ha deciso di voler salutare la squadra di Antonio Conte per approdare in Ligue 1. La società è già al lavoro per trovare il sostituto da dare a Conte nella lotta allo scudetto. Garnacho dello United è il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico, ma lo United chiede tanti soldi. Sullo sfondo resta sempre vivo il nome di Federico Chiesa che pur non trovando spazio al Liverpool è tentato dal voler rimanere in Inghilterra per continuare la sua esperienza in Premier League. Adeyemi e Werner tra le possibili alternative.

Incontro a Barcellona tra Manna e gli agenti di Garnacho: C’è fiducia ma trattativa complicata

Il Napoli nelle vesti del DS Giovanni Manna ha incontrato a Barcellona gli agenti interlocutori di Alejandro Garnacho, al momento l’incontro sembra essere stato positivo per gettare le basi della trattativa, il vero ostacolo saranno le pretese dei Red Devils che non vorrebbero cedere l’esterno argentino per una cifra inferiore ai 50 Milioni di Sterline.