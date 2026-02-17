Il Migliaccio, il dolce tipico napoletano del Carnevale: ricetta semplice che nasce dalla tradizione della terra

Non è Carnevale a Napoli senza una fetta di migliaccio. Il dolce, tra i più rappresentativi della tradizione partenopea, racconta una storia che parte da lontano: nel Medioevo veniva preparato con il miglio, cereale economico e largamente diffuso nelle campagne, da cui deriva il nome stesso della ricetta. Un piatto povero, nato per nutrire, diventato nel tempo simbolo di festa

Con l’evoluzione della cucina, il miglio è stato sostituito dal semolino. Alla base si aggiungono ricotta, uova, zucchero e scorza d’arancia, ingredienti che definiscono un equilibrio delicato tra dolcezza e leggerezza. La consistenza è compatta ma morbida, il profumo agrumato.

Oggi il migliaccio resta un protagonista delle tavole napoletane nel periodo carnevalesco: più di un semplice dessert, è l’espressione di una tradizione che continua a rinnovarsi, mantenendo intatto il legame con le sue origini popolari.