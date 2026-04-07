Pasquetta giuglianese tra tradizione, tammorriata e cibo sulle sponde di Lago Patria

È proprio dalle sponde del Lago Patria, a Giugliano, che prende vita una tradizione antica e identitaria: la tammurriata, cuore pulsante della Pasquetta giuglianese che, secondo consuetudine, si celebra il martedì dopo il Lunedì in Albis. Una radice profonda, che affonda nella storia e continua a battere forte ancora oggi.

Il siscariello, la tammorra e la danza, che nella versione giuglianese diventa una vera e propria lotta, fisica e simbolica, scandiscono il ritmo della giornata. Tra i luoghi di Lago Patria, le paranze si ritrovano per la tradizionale scampagnata: un intreccio di musica, corpi in movimento, cibo condiviso e gioia collettiva, dove ogni gesto racconta appartenenza e memoria.

E attorno alle paranze, come da sempre accade, si stringono persone di ogni provenienza, giuglianesi e non. È il segno di una tradizione viva, custodita e tramandata da storiche famiglie del territorio, che attraverso il siscariello e la tammorra continuano ad alimentarne l’anima. Generazioni intere, legate non solo alle “carrette”, ma a una storia antica che unisce, emoziona e continua, anno dopo anno, a scrivere nuove pagine di identità e comunità.