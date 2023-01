A Napoli e in provincia le scuole resteranno aperte domani, 20 gennaio. Con il nuovo avviso di allerta meteo di colore arancione, valido dalle 12 di domani alle 8 di sabato, si era pensato di valutare l’ipotesi di chiudere o ridurre l’orario delle attività scolastiche, ma alla fine di è deciso di consentire regolarmente le lezione. Non è da escludere, però, che i sindaci potrebbero rivedere la decisione in caso di ulteriore peggioramento delle condizioni climatiche.

Il meteo peggiora in Campania: allerta arancione e scuole aperte

Domani il maltempo interesserà tutta la regione. Sono previsti venti molto forti, precipitazioni intense e mareggiate sulle coste, nevicate e abbassamento delle temperature nelle aree interne. Oggi le scuole a Napoli sono rimaste chiuse fino alle 10,00, dopodiché hanno riaperto regolarmente, a seguito dell’ordinanza del sindaco Manfredi diramata martedì per l’allerta meteo arancione. Le condizioni meteo avevano già portato alla sospensione delle lezioni martedì, mentre oggi gli studenti sono tornati in classe ma a partire dalle ore 10.

Scuole chiuse a Capua e nella frazione Sant’Anna

Il sindaco di Capua Adolfo Villani ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate del 20 e 21 gennaio. Il provvedimento è stato preso a seguito della situazione del fiume Volturno, il cui livello si è innalzato di diversi metri a seguito delle piogge che si stanno abbattendo sul casertano. Per evitare situazioni di possibile pericolo il primo cittadino ha preferito chiudere i plessi scolastici.

Scuole chiuse anche nella frazione Sant’Anna, a Cava de Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli, ha disposto la chiusura degli istituti alla luce dell’allerta meteo di colore arancione emessa dalla Protezione Civile Regionale dalle ore 12 di venerdì 20 gennaio per le successive 20 ore. Chiusi anche via Cinque, il cimitero, i parchi e le ville comunali.

A Benevento, invece, il sindaco Clemente Mastella ha disposto, per domani venerdì 20 gennaio, la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado: stop alle lezioni alle ore 11. Per sabato 21 gennaio l’orario di apertura delle scuole è posticipato alle ore 9,30, 30 minuti dopo la cessazione dell’allerta meteorologica. Università e Conservatorio ‘Sala’ si determineranno autonomamente.