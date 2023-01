Vento, pioggia e freddo. Sarà uno dei weekend più rigidi dell’anno quello che si appresta a venire. Dopo il declassamento dell’allerta da arancione a gialla per la giornata di giovedì 19, per venerdì 20 la Protezione Civile della Regione Campania ha rialzato il livello di allarme a partire dalle 12 fino alle 8 di sabato 21 gennaio. Previste nevicate anche a bassa quota, a partire dai 400 metri.

Campania, pioggia e neve a bassa quota: arriva uno dei weekend più freddi dell’anno

“I fenomeni più intensi – fa sapere il bollettino della Regione – saranno localmente molto rilevanti, e si evolveranno lungo la giornata di venerdì, per diminuire di intensità rapidamente, a partire già dalla stessa nottata di venerdì. Si abbasseranno le temperature sull’intero territorio regionale e si verificheranno anche nevicate e gelate. Su tutto il territorio regionale i venti saranno molto forti con raffiche meridionali e in rotazione fino ai quadranti settentrionali”.

I rischi maggiori saranno dunque legati alle precipitazioni intense, soprattutto sulla fascia costiera e sul litorale. Ma da temere sono anche le esondazioni e il superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, come già accaduto al Volturno e nella piana del Sele. Sopra i 400 metri potranno invece registrarsi abbondanti nevicate, con accumuli di neve che renderanno difficoltoso il transito di veicoli e automobili.

Le temperature prossime allo zero

Sarà uno dei weekend più freddi dell’anno per la regione Campania. A Napoli, tra venerdì 20 e lunedì 23, le minime toccheranno i 4 gradi e le massime non supereranno gli 11 gradi. Il crollo termico sarà più intenso negli altri capoluoghi dell’entroterra. A Caserta la minima scenderà a 1/2 gradi con possibili fiocchi di neve anche a bassa quota. In molti comuni dell’Irpinia e del Sannio sono previste nevicate e temperature sotto lo zero. Si tratta di un preludio ai “giorni della merla”, tradizionalmente indicati come quelli più freddi dell’anno.