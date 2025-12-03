Il Giugliano Calcio ancora nel tunnel della crisi: si punta al mercato di riparazione

È di nuovo un momento molto delicato per il Giugliano. L’arrivo di mister Eziolino Capuano, terzo allenatore stagionale, sembrava aver portato un nuovo slancio. Ora 4 sconfitte consecutive, considerando anche l’eliminazione di Coppa Italia. I tigrotti sono scivolati in piena zona rossa e devono di nuovo lottare per salvarsi. Anche dopo l’ultimo ko a Crotone, però, l’allenatore si è detto comunque soddisfatto della prestazione.

Ora i gialloblu potrebbero già essere davanti ad un bivio importante. Sabato pomeriggio allo stadio De Cristofaro c’è la sfida salvezza con l’Altamura. Un match, quello con i pugliesi, che non ammette margini d’errore. Intanto il ds Antonazzo guarda anche al mercato di riparazione di gennaio per risollevare la stagione. Riflettori puntati sopratutto su Sonny D’Angelo dell’Avellino dopo il prestito al Campobasso.