Il Giugliano stravolge l’attacco, ufficiale la cessione di Ciuferri al Trapani.

Ore frenetiche in casa il Giugliano, con il mercato invernale che entra nel vivo, i gialloblù stravolgono il reparto offensivo con un’operazione in entrata ed una in uscita. Nella serata di ieri sono state ufficializzate la cessione di Flavio Ciuferri che si trasferisce al Trapani e l’arrivo di Francesco Del Sole, attaccante classe 1998 in arrivo dal Pineto.

Ciuferri saluta e approda al Trapani, il comunicato dei siciliani

La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Flavio Ciuferri. Centrocampista, classe 2004, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma. Da Gennaio 2023 il trasferimento al Giugliano in serie C. Nella stagione in corso con il club campano ha collezionato 20 presenze e 2 reti.

Ciuferri arriva a Trapani a titolo definitivo. Il giocatore si è già aggregato al gruppo e ha scelto il 30 come numero di maglia.