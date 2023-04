Alla vigilia il Giugliano cercava il punto salvezza contro il Potenza in casa, ma con una vittoria si sarebbe proiettato anche nella sfida play-off. Un sconfitta poteva far vivere ai tigrotti l’incubo dei Play Out.

Pronti via e si materializzano i brutti presagi: il Giugliano vede le streghe. Un quarto d’ora e il Potenza è già sul doppio vantaggio con le reti di Volpe e Murano. I Gialloblu faticano a prendere le misure e rischiano in più occasioni, si capisce che occorre un episodio per rompere l’incantesimo: Zullo riceve in area da calcio piazzato e su sponda di un compagno e solo davanti alla porta e mette in rete. Il Giugliano appare rinato e si catapulta in area avversaria, batti e ribatti, prova e riprova, e arriva la magia: è un cross dalla destra ad innescare Gladstone che rovescia appena dentro l’aria, sorprende tutti e segna un goal fantastico. La rete mette le ali ai piedi della squadra di mister Di Napoli che potrebbe allungare e ribaltarla clamorosamente già nella prima fazione ma i suoi avanti sprecano

Nella ripresa è il Giugliano a comandare, il Potenza resta guardare e non crea nessun occasione mentre il Giugliano cerca insistentemente il goal vittoria che arriva con una intuizione dell’allenatore che effettua tre cambi nella ripresa. Proprio due di essi appena entrati Oywale per Rondinella che sull’altro palo segna il goal del tre a due. Da quel momento il Giugliano controlla e il Potenza cerca di pareggiare. Sino al novantesiesimo ci saranno vari tentativi, anche i gialloblù potevano clamorosamente allungare ma la partita terminerà col tre a due.

Risultato che piazza il Giugliano all’ottavo posto e a una gara dalla fine della regular season è in zona play-off.