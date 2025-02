Il Giugliano in cerca di continuità va ad Altamura per riscattare la beffa dell’andata e rilanciarsi in zona Playoff

Dopo il ritorno alla vittoria nell’ultimo turno ai danni del Foggia, il Giugliano ha ritrovato la vittoria e ora cerca continuità in casa dell’Altamura. All’andata si imposero i pugliesi grazie ad una beffa clamorosa nel finale con i tigrotti in vantaggio per 2-1 al 90′, prima di essere rimontati clamorosamente nei minuti di recupero per il 2-3 finale. I gialloblù quindi cercano riscatto e continuità per rilanciarsi nuovamente in zona Play off. Giugliano che ha preparato al meglio la sfida avendo avuto mercoledì la possibilità di affrontare il Napoli a Castel Volturno.

La conferenza stampa di Bertotto

Nella consueta conferenza stampa di presentazione ha parlato l’allenatore del Giugliano Valerio Bertotto analizza ciò che attende i gialloblù: “Abbiamo preparato la gara al meglio con grande impegno e professionalità, sappiamo di affrontare una squadra e molto ben allenata, con delle buone individualità,però sono molto fiducioso visto il lavoro dei ragazzi, che hanno sempre voglia di migliorarsi per alzare l’asticella per trovare continuità. Il nostro obiettivo è quello di migliorare ciò che abbiamo in questo momento per aumentare il nostro lavoro credendo nel nostro percorso. Avremo qualche assenza con Anacoura, Scavarilli, Acampa e Romano infortunati e Oyewale infortunati. Il nostro valore è l’identità quindi non ci nascondiamo ed è solo il lavoro e l’atteggiamento che traspaiono i valori. “.

Sull’amichevole con il Napoli

«Ringrazio Antonio Conte e la società azzurra: per noi è stato un motivo di orgoglio e un’opportunità per crescere professionalmente – ha aggiunto il trainer del Giugliano – Abbiamo fatto bella figura, la squadra ha giocato bene, sono orgoglioso di questi ragazzi. Stiamo bene e mi aspetto tanto dai neo acquisti». Con l’Altamura spazio ai neo acquisti: da Nepi a Del Sole, passando per Vallarelli, Demirovic e Galletta. Non saranno della partita, invece, Oyewale, Anacoura e Romano