Il Giugliano espugna Altamura di misura e rivede la zona Playoff

Il Giugliano trova il secondo successo consecutivo in campionato, dopo la vittoria con il Foggia batte un’altra compagine pugliese passando di misura ad Altamura 0-1, decide una rete di Peluso nel finale di primo tempo. Tigrotti che salgono a quota 37 punti e risalgono in zona Playoff.

Team Altamura-Giugliano 0-1

Bertotto apporta qualche modifica al classico 4-3-3 ristabilendo Valdesi sulla destra con il ritorno di La Vardera sulla sinistra, coppia centrale formata da Solcia e Caldore. In mediana confermato ancora Peluso con Celeghin e capitan De Rosa a completare il centrocampo,tridente d’attacco composto da Padula, Del Sole e Baldè.

Primo tempo

Partita molto equilibrata nella prima parte con le due campagni che si equivalgono senza creare però grandi occasioni. Si inizia a far vedere il Giugliano con Padula ma la sua acrobazia non è fortunata. Succede veramente poco fino alla mezz’ora, poi la partita si stappa e il Giugliano sfiora due volte il vantaggio con Del Sole ma Viola si oppone e salva l’Altamura. È solo il preludio del gol che arriva pochi minuti più tardi con Peluso sfruttando un ottimo assist di De Rosa e freddo davanti alla porta non sbaglia per il vantaggio gialloblù. Finisce il primo tempo con il Giugliano meritatamente in vantaggio. Unica nota negativa in casa Giugliano la sostituzione per un infortunio muscolare di Baldè, sostituito da Njambè.

Secondo tempo

La ripresa inizia sulla falsa onda del primo tempo con il Giugliano che non sembra volersi scoprire troppo per mantenere il vantaggio conquistato. L’Altamura non sembra invece capace di creare grandi occasioni affidandosi per lo più a qualche sporadico lancio lungo alla ricerca di Capanni. Bertotto occorre ai cambi inserendo i centimetri di Nepi e la rapidità di Masala al posto di un generoso Padula e Del Sole calato nella ripresa. Al 68′ grande brivido per il Giugliano con Ortisi che sfiora l’Eurogol trovando un grande sinistro al volo che sfiora di poco la traversa. Nella fase finale di gara il Giugliano abbassa molto il baricentro e il team Altamura si getta alla ricerca del pari che sfiora a pochi minuti dalla fine, con Russo che salva i 3 punti con un autentico miracolo sul colpo di testo di Rolando. Finale sofferto per il Giugliano che accompagna la partita verso il triplice fischio che arriva dopo 4 di recupero e sancisce la seconda vittoria consecutiva del Giugliano che dopo un periodo difficile rivede la zona Playoff salendo a 37 punti. Decima sconfitta stagionale per I Pugliesi che rimangono in pieno purgatorio a 32 punti.

Tabellino

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Viola; Ortisi, De Santis, Silletti, Rizzo (Dal 58′ Capanni); Grande (Dal 46′ Dipinto), Bumbu (Dal 58′ Mane), Andreoli (Dal 48′ Ganfornina); Rolando, Palermo, D’Amico. A disposizione: Pane, Onofrietti, Leonetti, Dibenedetto, Lagonigro, Simone, Sadiki. Allenatore: Di Donato

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, La Vardera (Dall’81’ Minelli); Celeghin, De Rosa, Peluso (Dall’81’ Vallarelli); Del Sole (Dal 62′ Masala), Padula (Dal 62′ Nepi), Balde (Dal 42′ Njambe). A disposizione: D’Aniello, Jardino, Giorgione, Galletta, Nuredini, D’Agostino, Demirovic. Allenatore: Bertotto

Arbitro: Enrico Gemelli di Messina. Assistenti: Gianluca Scardovi di Imola e Manfredi Scribani di Agrigento. Quarto Ufficiale: Giuseppe Morello di Tivoli

Rete: 44′ Peluso

Ammoniti: Grande (T), Celeghin (G)

Espulsi: Ganfornina (T)