Missione compiuta a metà per il Benevento: la vittoria arriva, ma il quinto posto sfuma. Al “De Cristofaro” i giallorossi battono 2-1 il Giugliano nell’ultima giornata di regular season, chiudendo al sesto posto il loro campionato e assicurandosi l’accesso ai playoff. Festa anche per i padroni di casa, che, nonostante la sconfitta, centrano la decima posizione utile per partecipare agli spareggi.

Giugliano, ko con il Benevento ma il sogno playoff è realtà

In avvio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco. Poi subito ritmi alti: è il Giugliano ad affacciarsi per primo con Celeghin, che costringe Manfredini a un grande intervento dopo appena due minuti. Il Benevento prende però presto il controllo del match e al 19′ trova il vantaggio: corner di Lamesta, incornata di Simonetti, smanacciata di Russo e tap-in vincente di Capellini, che firma l’1-0.

I giallorossi sfiorano il raddoppio più volte prima dell’intervallo: Talia viene chiuso al momento di calciare, poi Lamesta impegna severamente Russo, bravo a deviare in angolo un diagonale velenoso. Nel finale di primo tempo il Benevento amministra, mentre il Giugliano fatica a trovare spazi.

Nella ripresa, dopo un avvio confuso, è ancora la squadra di Auteri a rendersi pericolosa. Pinato e Perlingieri sprecano due grandi occasioni, ma al 74′ arriva il meritato raddoppio: Pinato, lanciato sul filo del fuorigioco, scavalca Russo con un pallonetto perfetto e sigla il 2-0.

Sembra finita, ma il Giugliano ha un sussulto: all’81’ Lanini colpisce un clamoroso palo con un sinistro da fuori area, poi all’85’ Nepi accorcia le distanze approfittando di una deviazione fortunosa e rimettendo tutto in discussione. Nei cinque minuti di recupero Starita spreca il possibile pareggio calciando invece di servire Lanini libero, mentre Njambe fa tremare ancora i giallorossi con un tiro che esce di poco.

Alla fine il Benevento può festeggiare la vittoria, ma dovrà affrontare il primo turno playoff in trasferta, mentre il Giugliano può esultare comunque per aver mantenuto il decimo posto.