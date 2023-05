Tutto pronto per la sesta Tappa del 106° Giro d’Italia”. La gara sportiva si terrà l’11 maggio e interesserà diversi comuni della Città Metropolitana di Napoli e della Provincia di Salerno.

Per motivi di sicurezza il Comune di Napoli ha istituito un nuovo dispositivo di traffico che entrerà in vigore dalle 10 e 30 alle 14 e 30, fino a cessate esigenze.

Il Giro d’Italia arriva a Napoli: stop alla circolazione veicolare e pedonale in città

Sarà divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade:

via Argine, carreggiata sinistra verso tratto di collegamento da via delle Industrie a via Galileo Ferraris; via Argine, rampa di collegamento tra via delle Repubbliche Marinare e via Argine verso il Comune di Cercola; via Argine, carreggiata lato destro del senso di marcia verso il comune di Cercola, tratto da via delle industrie al confine comunale; Traversa via Argine; via Tavernola a Casa Vecchia, tratto da via Argine a traversa Fossitelli; strada comunale Traversa; via Abbeveratorio, da via Argine a traversa Abbeveratoio; strada comunale dell’Oliva, da via Argine a cupa vicinale dell’Olivo; via Napoli, da via Argine a via Viscardi; via Principe di Napoli, da via Argine a vico Evangelista; vico Evangelista e via Immacolata Concezione, da via Argine a via del Risanamento; viale Margheria, da via Argine a via del Risanamento; via San Michele, da via Argine a via vicinale Lettieri; via Malibran, da via Argine a via vicinale Lettieri; via Agostino Nifo; via Virginia Wolf, da via Argine a via cupa Lettieri; via Giacomo Matteotti, da via Argine a via Carafa;

Senso unico di circolazione in via delle Industrie, da via Argine a via Nuova delle Brecce. Mentre si circolerà a doppio senso di marcia in via traversa Fossitelli.

Dalle ore 14 e 30 alle 17 e 30, fino a cessate esigenze sarà divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade:

via Botteghelle; via delle Repubbliche Marinare; via Aviglione; via della Villa Romana, da via delle Repubbliche Marinare a via Nicola Stigliola; corso Sirena, da via della Villa Romana a via Botteghelle; via Bernardo Quaranta, tratti da via via delle Repubbliche Marinare a via Nicola Stigliola e da via delle Repubbliche Marinare a via Aviglione; via Domenico Atripaldi; via Luigi Martucci; via Sesto Fiorentino; via Cimitero; via Giuseppe Mercalli; corso IV Novembre, da via delle Repubbliche Marinare a via Luigi Lanza; via Prospero Guidone, da via delle Repubbliche Marinare a via Luigi Lanza; via Figurelle; via Achille Lauro; via Luigi Volpicella, tratti da via delle Repubbliche Marinare a via Sacco e Vanzetti e da via delle Repubbliche Marinare a via Figurelle; via Stefano Barbato; via Ferrante Imparato, da via delle Repubbliche Marinare a via Nuova delle Brecce; via Generale Francesco Sponzilli, raccordo da via Stefano Giliberti verso via Galileo Ferraris; via Galileo Ferraris, tratti da via delle Repubbliche Marinare a via Gianturco e da via Gianturco a via Benedetto Brin; via Brecce a Sant’Erasmo; via Sannio; via Emanuele Gianturco, tratti da via Carlo Di Tocco a via Ferraris e da via Ferraris a via Reggia di Portici; via Irpinia; via Calabria; via Reggia di Portici; via Alessandro Volta, carreggiata centrale (carreggiata preferenziale); via Alessandro Volta, carreggiata direzione San Giovanni/Portici; via Alessandro Volta, carreggiata direzione Centro, tratto da via Sant’Erasmo a via Benedetto Brin; via Ponte della Maddalena; via Cancello Franco; corso Arnaldo Lucci, tratto da via Alessandro Volta a via Ponte della Maddalena; via Amerigo Vespucci, carreggiata direzione San Giovanni/Portici; via Nuova Marina, carreggiata centrale (carreggiata preferenziale); via Nuova Marina, carreggiata direzione San Giovanni/Portici; via Cristoforo Colombo, carreggiata centrale (carreggiata preferenziale); via Cristoforo Colombo, carreggiata direzione San Giovanni/Portici; via Ammiraglio Ferdinando Acton, carreggiata direzione San Giovanni/Portici; galleria della Vittoria, carreggiata in direzione centro; via Ammiraglio Ferdinando Acton, tratto tra la galleria della Vittoria e via Nazario Sauro; via Cesario Console; via Nazario Sauro; via Partenope; via Francesco Caracciolo, tratto da piazza Vittoria a via Sannazaro; piazza Sannazaro, tratto di collegamento con via Sannazaro (tratto tra l’intersezione di via Mergellina e la confluenza con via Sannazaro); via Giordano Bruno;

Senso unico di circolazione in via Principe di San Nicandro, da via Aviglione a piazza S. Aniello, in via Sannazaro, da via Francesco Caracciolo a viale Antonio Gramsci.

Obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti su viale Antonio Gramsci, all’intersezione con piazza Sannazaro. Doppio senso di marcia su via Chiatamone. Divieto di transito veicolare in piazza Vittoria eccetto per i veicoli dei residenti delle seguenti strade della zona Chiaia/Santa Lucia: via Giorgio Arcoleo, via Niccolò Tommaseo, via Chiatamone, via Ugo Foscolo, via Alessandro Dumas Padre, via Lucilio, via Generale Giordano Orsini, via Partenope, via Nazario Sauro, via Lucilio, via Santa Lucia, via Palepoli, via Marino Turchi, via Raffaele De Cesare, via Cuma, via Falero, via Petronio, via Cesario Console, vico Storto Pallonetto a Santa Lucia, via Megaride, via Serapide, via Domenico Morelli, via Vennella Gaetani, vicolo Santa Maria a Cappella Vecchia, via Santa Caterina, via Filangieri, via Chiaia, via dei Mille (tratto da via Filangieri e via Vito Fornari.

Divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i veicoli autorizzati dall’organizzazione dell’evento:

dalle 18:00 del giorno 10 maggio 2023 alle ore 22:00 del giorno 11 maggio 2023 , in via Riviera di Chiaia, da via San Pasquale a Chiaia a vico San Guido, eccetto altresì i veicoli i posti auto riservati alle Forze dell’Ordine e ai possessori di posto H personalizzato;

Divieto di transito veicolare eccetto i veicoli autorizzati dall’organizzazione dell’evento: