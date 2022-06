Aversa. Dopo la PolaBabà, la Chiacchiera Polacca, la Colomba Polacca e il panettone Polacca, arriva la nuova idea dell’Empire di Aversa in viale Kennedy. Questa volta “l’invenzione” è dedicato a chi vuole concedersi “uno sgarro” ma senza troppi sensi di colpa. Parliamo di un cornetto proteico artigianale. Mix farina zero e avena, yogurt greco, albumi, zucchero eritritolo, margarina vegetale senza grassi idrogenati, aromi naturali per un totale di 195 cal.

“Nell’idea di accontentare i nostri amici, ci siamo messi a lavoro per pensare un prodotto appetibile a tutti – ha dichiarato il titolare dell’Empire Mario Verde – spesso nel corso della mattinata, chi viene a fare colazione presso il nostro locale chiede qualcosa di leggero. Questa cosa ci ha spinti a chiuderci in laboratorio e sperimentare, dopo tempo abbiamo trovato la soluzione, vi aspettiamo per provarla”

COMUNICATO STAMPA