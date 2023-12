E’ tornato nella sua Napoli e lo ha fatto nel migliore dei modi. Davide Petrella in arte Tropico ieri ha riempito il Palapartenope. Una sfida non di poco conto vista l’antivigilia di Natale e la partita del Napoli. Durante il concerto ha proposto i suoi nuovi pezzi come “Chiamami quanto la magia finisce”, “Area Nord”, “Ubriachi di Vita”. E le sue hit più ascoltate.

Il concerto di Tropico: sold out al Palapartenope di Napoli

Sul palco poi a sorpresa è arrivato anche Cesare Cremonini con Fantasie il singolo cantato in duetto con Petrella. Con un tour sold out in tutte le città italiane l’artista dell’area Nord di Napoli ha dimostrato di essere non solo uno dei più grandi scrittori musicali del decennio, sue sono per capirci le prime due canzoni dello scorso festival cantate da Mengoni e Lazza, ma anche uno dei cantautori più amati del momento.