Il furto di Capodanno alla vineria Caveu 14 ha riacceso il dibattito sull’emergenza sicurezza a Giugliano. Il titolare si è detto molto amareggiato per l’accaduto, soprattutto per i pochi controlli e la carenza di organico delle forze dell’ordine.

Hinterland giuglianese nella morsa dei criminali anche a inizio 2026. Iovinella: “Città senza controllo”

Solidarietà è stata espressa dal consigliere comunale Francesco Iovinella che si è recato anche nel locale per manifestare la propria vicinanza. “Non è un episodio isolato – sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia – È la conseguenza di un anno intero in cui la sicurezza è stata ignorata. 365 giorni persi. Furti ripetuti, tutele assenti, risposte vaghe, nessuna strategia. Giugliano è una città senza controllo, – ha aggiunto Iovinella – manca il minimo indispensabile per vivere e lavorare con dignità. Giugliano è una città che non funziona.”

Un tema seguito con attenzione anche dal senatore M5S, Luigi Nave, che si rivolgerà di nuovo alla prefettura di Napoli: “Anche il 2026 si apre con l’emergenza sicurezza in quanto i cittadini dell’area nord vivono quotidianamente questi atti criminali. Resta un problema da affrontare con il Prefetto per rendere adeguate le risorse delle forze dell’ordine sul territorio”. Un appello rinnovato con forza anche dalla Confcommercio che chiede un tavolo con l’amministrazione comunale.