Hamsik da l’addio al calcio, la bandiera azzurra si ritira definitivamente dal calcio

Marek Hamsik saluta definitivamente il calcio con una partita d’addio il 5 agosto.

L’ex centrocampista, ha smesso di giocare già dall’estate del 2023, dopo l’esperienza al Trabzonspor, ma non aveva appeso gli scarpini al chiodo con un meritato tributo alla sua carriera, che ha visto a Napoli percorrere la tappa più importante, già annunciati tanti ex calciatori azzurri, già certi Lavezzi e Cannavaro, Higuain dice no.

Tante le stelle annunciate da Lavezzi a Cavani, Higuain non potrà esserci

Ormai sui campi manca da un po ma Marek Hamsik vuole dare il giusto addio al calcio con una partita ricca di stelle e leggende, partita che si terrà il 5 Agosto a Bratislava in Slovacchia. Tante le ex stelle azzurre che hanno già confermato la loro presenza come Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani e Paolo Cannavaro. Non mancherà di certo la quota slovacca dell’attuale Napoli con Lobotka che sarà presente. La partita si giocherà il prossimo 5 Agosto, data scelta per permettere anche ai calciatori in attività di partecipare. Non si esclude che verranno annunciati anche altri ospiti, magari anche altre ex stelle del Napoli. Costretto a dire no invece Gonzalo Higuain come dichiarato dalla stesso Hamsik, purtroppo la data della partita d’addio combacia con il giorno del compleanno del padre del Pipita.