Gugliano, presunti maltrattamenti a scuola: i genitori denunciano

Mattinata di tensione in Via San Vito a Giugliano, dove dei genitori avrebbero aggredito gli educatori di un istituto scolastico privato. Alla base della reazione ci sarebbero dei file audio arrivati nel pomeriggio di ieri in cui si udirebbero presunti maltrattamenti nei confronti dei bambini che frequentano l’istituto.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno allontanato gli educatori dalla struttura e disinnescato la situazione di forte tensione. Il titolare ha avuto poi un confronto diretto con i genitori.