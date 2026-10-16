Giugliano, caos davanti a un asilo nido in via San Vito: “Maltrattano i bimbi”

Mattinata di fortissima tensione in via San Vito, a Giugliano, dove numerosi genitori si sono radunati all’esterno di un asilo nido, “Il rifugio del sorriso”, per protestare contro il personale della struttura. A scatenare la rabbia delle famiglie sarebbe stata la diffusione di alcuni presunti audio WhatsApp nei quali si sentirebbero espressioni pesantemente offensive rivolte ad alcuni bambini e il suono di presunte percosse. La vicenda ha provocato indignazione tra le mamme e i papà, che questa mattina, venerdì 16 ottobre, hanno raggiunto la struttura per chiedere spiegazioni su quanto sarebbe accaduto all’interno dell’istituto.

Carabinieri davanti all’asilo nido di Giugliano: alta tensione tra i genitori

La situazione sarebbe diventata particolarmente tesa, tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Giugliano, giunti sul posto per contenere la protesta e prevenire possibili disordini. All’esterno della scuola si sono vissuti momenti di forte agitazione, con diverse mamme infuriate per il contenuto delle presunte registrazioni. Secondo le prime informazioni, gli operatori scolastici sarebbero rimasti chiusi all’interno dell’edificio, mentre all’esterno cresceva la tensione.

Presunti audio con offese ai bambini: cosa è successo nell’asilo di via San Vito

Al centro della vicenda ci sarebbero alcune registrazioni WhatsApp, la cui autenticità e il cui contesto restano da accertare, nelle quali componenti del personale scolastico avrebbero utilizzato parole offensive nei confronti di alcuni piccoli ospiti della struttura. È proprio la circolazione di questi audio ad aver innescato la reazione delle famiglie, preoccupate per quanto potrebbe essere avvenuto durante le attività quotidiane dell’asilo.

Restano da chiarire l’origine delle registrazioni, le circostanze in cui sarebbero state effettuate e le eventuali responsabilità. Al momento non risultano disponibili elementi sufficienti per confermare il contenuto delle accuse. La situazione resta delicata, mentre si attendono ulteriori elementi per ricostruire con precisione quanto accaduto.

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