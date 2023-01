E’ stata ospite ieri di Verissimo Guendalina Tavassi, ex Gf ed ex Isola dei famosi, per parlare della sua vita. Un excursus della sua storia, dall’infanzia difficile all’attuale relazione con il nuovo compagno, Federico Perna.

Ma l’intervista è stata anche l’occasione per parlare appunto delle sue storie d’amore e tra queste c’è sicuramente quella con l’ex marito Umberto D’Aponte che ha commentato l’intervista.

Guendalina a Verissimo, il commento di Umberto

L’anno appena trascorso si è discusso molto di Guendalina e il suo ex marito. I due sono stati al centro del mondo del gossip prima per la notizia della separazione poi perché lei lo ha denunciato per violenze. Lui è finito in carcere e solo da qualche settimana è tornato libero.

La coppia ha anche due figli, Chloe e Salvatore. Ieri, durante l’intervista, la ex Gf non ha fatto riferimento all’ex marito ma ha detto: “Io sulle tragedie cerco di sorridere. Sono sempre rimasta umile e con i piedi per terra”.

Solo dopo poco Umberto D’Aponte sui suoi social ha pubblicato una storia con scritto: “Se la favola la racconta solo Cappuccetto rosso il lupo è sempre quello cattivo. E vorrei ricordare alle persone che un frutto non cade mai lontano dall’albero“. Sotto a queste parole l’immagine di un circo e di un pagliaccio.

L’influencer ha poi ricordato durante l’intervista l’infanzia difficile e gli anni in cui è stata separata dal fratello Edoardo Tavassi dopo il divorzio dei loro genitori: “Con Edoardo ci vedevamo una volta a settimana dagli psicologi o in presenza degli assistenti sociali. Ho cercato di rimuovere quel dolore”.