Sospesa circolazione su Cumana e Circumflegrea dopo il terremoto di magnitudo 4.0 avvenuto nei Campi Flegrei. A comunicarlo è L’Eav in una nota.

Terremoto nei Campi Flegrei, sospesa circolazione su linee Cumana e Circumflegrea

“In seguito ad una scossa di magnitudo 4.0 registrata alle 13.46 nei Campi Flegrei – si legge nel comunicato -, per consentire le opportune verifiche tecniche all’infrastruttura ferroviaria ed agli impianti, EAV è obbligata a sospendere la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea”.

Conseguenze dunque anche sui trasporti. La scossa è stata avvertita prima delle 14 in tutti i comuni dell’area flegrea e a Napoli. L’epicentro a Bacoli, in mare. Ancora una volta il fenomeno è da collegare all’attività bradisismica. Il terremoto di magnitudo 4 è stato preceduto e seguito da altre tre scosse di lieve entità. Unica conseguenza rilevata è il crollo di un costone a Marina Grande, nel comune di Bacoli. Per fortuna non ci sono feriti.