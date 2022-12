Umberto D’Aponte, ex compagno di Guendelina Tavassi dopo aver lasciato il carcere ha deciso di ritornare a parare attraverso i social per ringraziare chi l’ha sempre sostenuto e anche chi non l’ha fatto. Lo ha fatto attraverso alcune stories di Instagram in compagnia della sorella con cui da sempre ha un bellissimo rapporto.

Scarcerato Umberto D’Aponte: ecco cosa ha detto

Lo scorso settembre, Guedalina Tavassi aveva accusato in tribunale il suo ex marito parlando di tradimenti e maltrattamenti. A fine estate il ragazzo era tornato temporaneamente sui social dopo aver vissuto un periodo in carcere. Adesso, sembra che l’uomo sia di nuovo attivo sul suo profilo Instagram attraverso cui cui si è lasciato andare a lunghe confessioni sulla sua vita privata.

Le sue parole: “Sono emozionato da un anno non ero su Instagram. Ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato bellissimi messaggi. Ho imparato a non portare rancore e andare avanti. Riparto dalle persone che mi sono state vicine. In primis mi circonderò di affetti dalla mia famiglia ai figli. Spero di tornare a sorridere e a farvi sorridere. Ci tenevo a dire grazie a tutti, non mi è semplice parlare adesso.”

Ancora, poi, Umberto ha aggiunto: “Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare. Non le hai scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non sei più uguale. A quel punto le soluzioni sono due: o scappi cercando di lasciartele alle spalle o ti fermi e le affronti. Qualsiasi soluzione tu scelga ti cambia, e tu hai solo la possibilità di scegliere se in bene o in male.”