Crollo al rione Sanità di Napoli. Cede il solaio di un appartamento. Miracolosamente illeso il residente.

Napoli, tragedia sfiorata al rione Sanità: crolla solaio di un appartamento

I carabinieri della stazione Napoli Stella sono intervenuti in via Santa Maria Antesecula 126. Poco prima il solaio di un appartamento al 4º piano é crollato. Il soffitto è corrispondente alla camera da letto.

L’unico occupante – un 83enne – è rimasto illeso perché al momento del crollo era in un’altra stanza. I Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza l’appartamento. Non sarebbero coinvolte altre persone ma la zona attorno all’edificio è provvisoriamente interdetta.