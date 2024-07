Prosegue con determinazione l’azione della Polizia Locale di Sant’Antimo contro il fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti. A pochi giorni dall’intervento che ha portato alla denuncia per l’abbandono di suppellettili in una delle arterie principali della città, gli agenti della polizia locale hanno smascherato un sistema di smaltimento illegale di pneumatici fuori uso.

Gli investigatori hanno scoperto un’organizzazione complessa che coinvolgeva titolari di società e ditte individuali. Al centro di questa rete un cosiddetto “broker”, responsabile del reclutamento di trasportatori abusivi a prezzi estremamente competitivi. Il broker offriva le sue prestazioni a 2€ per pneumatico, mentre agli esecutori materiali, i trasportatori, veniva corrisposta una paga di soli 0,50€ per ogni gomma smaltita.

L’intervento della Polizia Locale

Dopo un’indagine durata una settimana, gli uomini del Comando di Polizia Locale sono intervenuti bloccando in flagrante un camion cabinato con due operai mentre scaricavano pneumatici in un deposito situato al di sotto di un condominio. Nel locale sono stati trovati oltre 2000 pneumatici pronti per essere abbandonati e, successivamente, incendiati, come spesso accade nella “Terra dei Fuochi”.

L’operazione si è conclusa con la denuncia di tre persone e il sequestro del camion utilizzato per il trasporto. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’intera filiera responsabile del traffico illecito.