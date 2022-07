Non si vedeva sui social da diversi mesi, da quando a seguito della separazione con la moglie Guendalina Tavassi finì in carcere. Ieri sera è riapparso sui social Umberto D’Aponte.

Circa un mese fa l’uscita dal carcere a seguito delle denunce della ex moglie per violenze.

Umberto D’Aponte, foto sui social

Ieri a pubblicare uno scatto di Umberto è stata la sorella, Mery D’Aponte, che ha postato nelle storie Instagram una foto del fratello a torso nudo. Umberto è apparso molto dimagrito, con capelli più lunghi del solito.

Non è stato detto dalla famiglia al momento dell’uscita dal carcere se gli fosse comunque stata inflitta una misura cautelare come quella dei domiciliari, fatto sta che l’ex marito di Guendalina pare si trovi a casa dei genitori. Non lo si vede in giro né tantomeno sui suoi social network che ormai sono fermi a mesi fa, prima dell’arresto.

La sorella Mery, dopo aver pubblicato la foto, ha scritto rivolgendosi ai suoi follower: “Il vostro affetto è così grande che io non ho parole, vi si ama. Grazie e non solo da parte mia. Tutto torna, prima o poi”.

La storia tra Umberto e Guendalina è finita molto male qualche mese fa. Lei, ex Gf e ora anche ex naufraga dell’Isola, aveva spiegato sui social che il marito l’avrebbe più volte picchiata, malmenata e che il loro rapporto era in crisi da tempo. Lui aveva invece negato tutto. Guendalina ha poi denunciato l’ex marito per violenze e dopo poco per lui scattò l’arresto. L’ultimo episodio denunciato dalla concorrente dei reality è stato quando lei e il nuovo compagno, Federico Perna, sarebbero stati aggrediti all’esterno della scuola dei figli.