Non è un inizio d’anno tranquillo per la politica a Grumo Nevano. Per la seconda volta consecutiva l’esperienza di Gaetano di Bernardo come sindaco subisce un brusco stop.

Cade l’amministrazione comunale a Grumo Nevano

Nove i consiglieri (di maggioranza e opposizione) che hanno protocollato le proprie dimissioni: mettendo di fatto fine alla sua amministrazione. Il documento è stato firmato da Angela Lamanna, Vincenzo Orefice, Annachiara Faccenda, Giovanni Landolfo, Antonio Iovinella, Assunta Liguori, Roberto Marino, Antonio Chiariello e Agnese Scarano.

I cittadini, dopo un periodo di commissariamento, torneranno quindi a votare al primo turno utile: quello cioè previsto nella primavera del 2023. Questa mattina anche l’ormai ex fascia tricolore ha rassegnato le sue dimissioni. “Purtroppo da tempo – ha commentato di Bernardo – la situazione politica comunale e la lunga spirale di litigi interni e di egoismi personali sta minando la quotidiana corretta amministrazione della città,“.

“Una scelta sicuramente disperata e molto tardiva” ha commentato l’opposizione. Già in passato il sindaco aveva rassegnato le proprie dimissioni per poi ritirarle (come prevede la legge) entro i 20 giorni.