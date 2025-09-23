Operatore ecologico in servizio a Giugliano arrestato a Grumo Nevano. I carabinieri lo hanno sorpreso in casa con droga e contanti. Si tratta di un 38enne incensurato.

Grumo Nevano, operatore ecologico in servizio a Giugliano sorpreso con droga e 40mila euro

I militari dell’Arma, impegnati in un’operazione antidroga, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo. Nell’appartamento i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 78 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento della droga e due bilancini di precisione.

Trovati e sequestrati anche 38.850 euro in contanti. Nell’auto del 38enne trovate altre due dosi di cocaina. L’uomo è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.