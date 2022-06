Un enorme incendio è divampato, intorno alle 12 di oggi, 23 giugno, nell’area dello stabilimento Stellantis di Pomigliano, nella zona industriale. E’ possibile notare la nube nera sprigionata dal rogo da Pomigliano, Acerra e Afragola, oltre che dall’asse mediano.

Grosso incendio a Pomigliano nell’area della Stellantis

L’aria nell’hinterland è irrespirabile. Sono tantissime in questo momento le segnalazioni da parte di cittadini. Alcuni di loro sui social hanno pubblicato foto e video che ritraggono la colonna di fumo. L’incendio è divampato nella zona industriale di Pomigliano d’Arco, nell’area Fiat dove sorge la Stellantis. Non è chiaro, però, che cosa stia andando a fuoco, ma dal colore scuro della nube non si esclude che si tratti di materiale plastico o di rifiuti speciali. Si attende l’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Anche ieri un altro grosso rogo si è registrato a nord di Napoli. E’ accaduto nella stessa zona, precisamente ad Acerra, al confine di Casalnuovo. In località Ponte di Napoli, lungo la strada che collega l’hinterland alla clinica Villa dei Fiori e al centro commerciale Le Porte di Napoli, un incendio di grosse dimensioni è divampato in un’area che ospita un deposito di auto. Sul posto sono intervenuti i pompieri che, non senza poche difficoltà, hanno domato le fiamme.