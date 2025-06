Tragedia a Massa Lubrense: bracciante trovato morto dopo aver segnalato un incendio

Era uscito per lavorare nei campi come ogni giorno, ma non ha più fatto ritorno a casa. Pasquale De Angelis, bracciante agricolo di 65 anni, è stato trovato senza vita in un terreno nella zona di Sant’Agata, nel comune di Massa Lubrense, in provincia di Napoli.

Tragedia a Massa Lubrense: operaio trovato morto dopo aver segnalato un incendio

Il suo corpo, rannicchiato e con evidenti bruciature sulle braccia, è stato rinvenuto poche ore dopo che lui stesso aveva segnalato un incendio divampato in un fondo confinante. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. A dare l’allarme è stata la moglie dell’uomo — assistita dall’avvocato Maria Fontanella — preoccupata per il mancato rientro del marito, anche dopo che le fiamme erano state domate dai soccorritori.

Non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso, forse un infarto, ma solo l’autopsia potrà chiarire le reali cause del decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti medico-legali previsti nei prossimi giorni.