Gricignano, sorpresi a cannibalizzare auto rubata: un fermo e una denuncia

Due rom, un 42enne e un 62enne, entrambi irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi questa notte dai carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere, all’interno del campo rom di Gricignano di Aversa, mentre stavano smontando una Fiat Bravo di colore nero, risultata oggetto di furto avvenuto a San Prisco lo scorso 25 febbraio. Per lo scattano un fermo e una denuncia.

Gricignano, sorpresi a cannibalizzare auto rubata: una denuncia e un fermo

Gli immediati accertamenti, avviati dai militari dell’Arma a seguito della formalizzazione della denuncia presentata dalla vittima, grazie anche alla sinergia investigativa attuata tra i reparti dell’Arma dislocati sul territorio della provincia di Caserta, hanno consentito di localizzare l’autovettura in via Larga Stazione, proprio all’interno dell’insediamento rom di Gricignano di Aversa.

Alla vista dei carabinieri i due, che avevano già tagliato alcune parti della carrozzeria dell’auto e si apprestavano ad installare un gancio traino e ad effettuare altre modifiche a loro congeniali, hanno tentato di scappare a piedi, ma sono stati subito raggiunti e bloccati.

I militari, a seguito dei riscontri eseguiti sul posto hanno proceduto all’esecuzione del fermo di polizia giudiziaria d’iniziativa, per il reato di ricettazione, nei confronti del 42enne il quale è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il complice 62enne, invece è stato denunciato in stato di libertà per il solo reato di ricettazione. Il fermato, dopo le formalità di rito, è stato ristretto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’autovettura recuperata è stata sottoposta a sequestro per gli ulteriori accertamenti del caso.